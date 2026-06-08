На нескольких улицах Курска с 8 июня отключили горячую воду

Энергетики сообщили об очередных отключениях в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

"Рир Энерго" приступили в Курске к плановым гидравлическим испытаниям теплосетей в верхней зоне ТЭЦ-1. Во время централизованных испытаний в Сеймском округе Курска этот жилой массив не отключали, уточнили в мэрии Курска.

С 8 по 11 июня на время этих работ горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Бочарова, 4, 6,

ул. Овечкина, 3, 5, 10, 14,

ул. Чернышевского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 68, 70, 72, ул. 50 лет Октября, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 15а,

ул. Большевиков, 84, 97,

ул. Павлуновского, 1, 5, 7, 48а, 48в, 65а,

ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 9, 11/52, 38,- ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50, - ул. Дзержинского, 65/2, 93,

ул. Моковская, 38, 38а, пер. 3-й Моковский, 13, 27, 29, улицы Тракторная, 33, Сумская, 45а и Энгельса, 12.