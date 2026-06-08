Курян приглашают на бесплатные занятия школы скейтбординга

В скейт-парке «Гелиос» в Курске продолжаются занятия школы скейтбординга. Они проходят каждую среду с 17:00, а также каждую субботу с 14:00. Занятия бесплатные, здесь ждут желающих научиться мастерству всех возрастов с опытом катания или без.

С учениками занимаются профессиональные инструкторы — опытные райдеры, рассказали в мэрии Курска.

Если у вас нет скейтборда и комплектов защиты, в «Гелиосе» есть много своего инвентаря. Его вам предоставят бесплатно.

Приходите, чтобы познакомиться с миром экстремального спорта на открытых уроках, которые проходят по адресу: скейт-парк «Гелиос», улица 50 лет Октября, 102. Следить за днями, когда проходят бесплатные занятия, можно в официальной группе скейтпарка в социальной сети.