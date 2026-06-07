Более 2700 выпускников Курской области сдали ЕГЭ по русскому

Экзамен по русскому языку прошёл в Курской области. Его написали более 2700 выпускников региона, сообщили в правительстве региона. На выполнение заданий отводилось 3 часа 30 минут.

Для получения аттестата по этому предмету необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36.

В региональном министерстве образования и науки уточнили, что все пункты проведения ЕГЭ организованы с соблюдением санитарных требований, обеспечены дополнительными мерами безопасности: окна в аудиториях оклеены бронепленкой, входная группа укреплена мешками с песком.

Результаты по русскому языку станут известны не позднее 22 июня. Следующий экзамен пройдет 8 июня: выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике.