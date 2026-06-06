Более 170 домов восстановили добровольцы в курском приграничье

В лагере «Курский рубеж» закончилась 22-я смена с участием волонтеров из 12 регионов России. Добровольцы восстанавливали поврежденное в результате боев жилье в Льговском, а также Рыльском и Большесолдатском районах, ликвидировали последствия двух ударов ВСУ по жилым кварталам в Рыльске и поселке Марица.

Например, восстановили дом в Льговском районе, куда попал БПЛА ВСУ. В результате атаки там была разрушена стропильная система, разбит шифер, поврежден забор и сгорела пасека. Волонтеры помогли хозяину восстановить крышу, разобрать завалы.

Также добровольцы в Льговском районе отремонтировали Дом культуры. Его крыша которого сильно пострадала после атаки ВСУ. Там заменили шифер, убрали территорию вокруг здания.

Всего с начала работы лагеря волонтеры восстановили более 170 домовладений и десять соцучреждений, благоустроили 98 дворов, вывезли почти 2 280 тонн отходов. Участники лагеря провели подомовой обход и оказали юрпомощь по 606 адресам.