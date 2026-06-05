В Курске завели уголовное дело об уклонении от налогов на 15 миллионов рублей

Действия руководства предприятия попали под УК Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске Следком расследует уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, в особо крупном размере), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, руководство предприятия, у которого были недоимки по уплате налогов в бюджеты разных уровней, с ноября по декабрь 2025 года провело расчеты с контрагентами. Предприятие оплатило товары, минуя расчетные счета вверенной организации.

Так руководство предприятия сокрыло деньги организации, за счет которых должна была быть взыскана государством недоимка по налогам в общей сумме 15 миллионов рублей, считают в СК. Это является особо крупным размером.

Сейчас идет следствие.