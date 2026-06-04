В Курске из-за пожара эвакуировали жильцов дома на Сумской

4 июня в 14:46 Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области получил сообщение о сильном задымлении на улице Сумской в Курске.

На место происшествия прибыли пожарные-спасатели из ПЧ ППС №20, ПСЧ №4, ПСЧ №6 и ПСЧ №8 города Курска, а также сотрудники полиции, бригады скорой помощи, электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС региона, в 15:11 возгорание было локализовано. Огонь охватил вещи б/у на площади три квадратных метра в квартире на десятом этаже. Жильцы были эвакуированы.

В ликвидации пожара участвовали 24 человека и девять единиц техники, из них от МЧС России – 12 человек и три единицы техники.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.