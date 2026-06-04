В Курской области закончились бесплатные тест-полоски на глюкометры

В регионе ждут поставку Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Курской области прокомментировал ситуацию с отсутствием в регионе бесплатных тест-полосок для глюкометров.

По информации ведомства, тест-полоски марки «Сателлит экспресс» были закуплены Министерством здравоохранения региона в рамках выделенного финансирования. Закупки провели по заявкам медицинских организаций Курской области из расчета шестимесячной потребности.

- Сейчас они израсходованы. Аукцион по закупке этого вида медицинских изделий прошел. Сейчас ждут поставку. По сообщению Минздрава региона, поставка должна быть до конца июня, - сообщили чиновники.

На отсутствие этих медизделий в соцсети пожаловалась курянка Виктория Шайтикова. По ее словам, семья не может бесплатно получить их уже почти два месяца.