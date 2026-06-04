Крупный курский морг остался без морозильной камеры

Тревогу забили местные жители в социальных сетях вечером 3 июня. В Минздраве Курской области информацию, что в Горшеченском межрайонном отделении Бюро судмедэкспертизы морозильная камера вышла из строя, официально подтвердили.

По информации чиновников, оборудование вышло из строя еще три дня назад, 1 июня. Причиной поломки стал перепад электрического напряжения в сети.

- Оперативно были приняты меры по устранению неисправности. Но в широком доступе нет запчастей на такой электродвигатель, - прокомментировали ситуацию сотрудники Минздрава региона.

По их словам, причина поломки и необходимая для ремонта деталь известны, сейчас принимают меры для устранения неисправности.