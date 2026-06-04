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НовостиОбщество4 июня 2026 13:14

На четырех улицах Курска закрасили 56 надписей с наркорекламой

В городе снова прошел рейд
Светлана ВОЛКОВА
Курян предупреждают о наказании за наркорекламу

Курян предупреждают о наказании за наркорекламу

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках муниципальной акции «Чистый город» сотрудники администрации Центрального округа совместно со студентами-волонтерами провели рейд по ликвидации рекламы наркотических средств.

В результате совместной работы на улицах Дзержинского, Орловской, Студенческой и Дружбы было закрашено 56 надписей, сообщили в мэрии города.

Напоминаем, что распространение информации о наркотиках преследуется по закону. Это является признаком преступления по статьям 228, 228.1 УК РФ и административного правонарушения по статье 6.13 КоАП РФ (реклама и пропаганда наркотических средств).