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НовостиОбщество4 июня 2026 11:59

4 июня курские школьники сдали ЕГЭ по русскому языку

В Курске традиционную форму экзамена выбрали большинство
Светлана ВОЛКОВА
В этом году курские школьники могут выбрать, сдавать ЕГЭ или нет

В этом году курские школьники могут выбрать, сдавать ЕГЭ или нет

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курские школьники 4 июня сдают ЕГЭ по русскому языку.

Сегодня экзамен сдают 1595 выпускников. Для этих целей открыто 12 пунктов проведения экзамена в Курске, рассказали в мэрии Курска.

В этом году для курских выпускников сохранили особый режим проведения государственной итоговой аттестации. Выпускники могли выбрать, сдавать ЕГЭ или итоговую аттестацию в форме промежуточной в своих школах.

В итоге из 2026 одиннадцатиклассников прохождение ГИА в форме ЕГЭ выбрали 1471 ученик.