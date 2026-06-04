Под Курском мужчина в порыве гнева смертельно ранил приятеля

Трагедия произошла в Железногорске Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железногорске Курской области завершилось рассмотрение уголовного дела, где ссора двух друзей привела к гибели одного из них.

Как следует из материалов дела, в конце августа 2025 года компания приятелей собралась в квартире на улице Сентюрева. Во время застолья между Леонидом и его знакомым вспыхнул конфликт. Оскорбленный нецензурной бранью, мужчина сделал замечание, но обидчик не унялся. В порыве гнева Леонид схватил нож и ударил приятеля в левое бедро. Потеря крови оказалась смертельной – мужчина скончался до приезда медиков. А нападающий скрылся с места происшествия.

Суд признал курянина виновным по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, пояснили в суде.