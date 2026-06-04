Курский пенсионер хранил арсенал оружия

Оружие без разрешения мужчина хранил более полувека Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал 70-летнего курянина виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как установило следствие, увлечение оружием у мужчины началось еще в молодости. В 1975 и 1979 годах он получил в подарок от деда-фронтовика два пистолета с магазинами. В 1986 году мужчина приобрел в Курске охотничье ружье и порох. В 2015 году друг подарил ему переделанный сигнальный пистолет, магазины и патроны различных калибров. Все найденное оружие и боеприпасы хранились на территории его дома, но вот разрешения на владение оружием у него не было.

В феврале 2026 года полиция обнаружила и изъяла у пенсионера все незаконно хранившиеся предметы. Охотничье ружье к этому моменту было продано.

На суде курянин признал свою вину, объяснив, что оружие было для него памятью о родственнике-ветеране. Он раскаялся в содеянном.

Советский районный суд приговорил мужчину к шести с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. добавили в суде.