В восьми районах Курской области в этом году пляжей не будет

Официальных пляжей нет в приграничье региона Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Купальный сезон в Курской области стартовал 1 июня и продлится по 31 августа. Всего в этом году в регионе открыли 29 пляжей в четырех городских округах – Курске, Железногорске, Курчатове, Щиграх, а также в 13 муниципальных районах области.

По состоянию на 1 июня в области работают 25 пляжей. До 15 июня планируют открыть еще четыре. Из-за сложной оперативной обстановки не будут функционировать пляжи в восьми приграничных районах, сообщили в Правительстве Курской области.

Официальных пляжей для купания не будет в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском, а также Суджанском, Хомутовском, Большесолдатском и Льговском районах.