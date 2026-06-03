Курская область получит 2,7 млрд рублей на сертификаты для жителей приграничья

Фото из архива КП

Правительство России выделило Курской области очередной транш на сертификаты жителям Курского приграничья. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- Размер поддержки - 2,7 млрд рублей. Деньги будут направлены на сертификаты за утраченное жилье для 367 семей, - отметил глава Курской области.

Уточняется, что средняя стоимость одного сертификата - более 7,3 млн рублей. На данный момент в регионе выдано 15776 таких сертификатов, из них реализован 13551 на общую сумму более 88 млрд рублей.