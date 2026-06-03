Курянка хотела заказать лекарство для бабушки, но стала жертвой мошенников

Фото из архива КП

23-летняя курянка хотела купить дорогое лекарство для бабушки. В интернете она нашла сайт, где препарат предлагался по приемлемой цене. Покупательница связалась с менеджером, тот предложил перейти в мессенджер. Там она сделала заказ нужного количества упаковок препарата.

- Девушке прислали QR-код для оплаты 21 тысячи рублей и велели ждать прибытия товара, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Через несколько дней доставка была перенесена, а затем девушке пришло сообщение, в котором курянку благодарили за отправку денег мошенникам.

Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.