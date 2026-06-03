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НовостиПроисшествия3 июня 2026 14:00

Курянина, зарезавшего сожительницу, отправили в колонию на 10 лет

Мужчина ударил женщину ножом в шею
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Доказательства, собранные Курчатовским межрайонным следственным отделом, суд признал достаточными для вынесения приговора мужчине. Его признали виновным в убийстве.

В феврале 2026 года осужденный выпивал у себя дома с сожительницей. Произошла ссора, и мужчина набросился на собутыльницу.

- Виновный нанес своей сожительнице удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.