Курянина, зарезавшего сожительницу, отправили в колонию на 10 лет

Фото СУ СК РФ по Курской области

Доказательства, собранные Курчатовским межрайонным следственным отделом, суд признал достаточными для вынесения приговора мужчине. Его признали виновным в убийстве.

В феврале 2026 года осужденный выпивал у себя дома с сожительницей. Произошла ссора, и мужчина набросился на собутыльницу.

- Виновный нанес своей сожительнице удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.