За сутки над Курской областью сбили 164 БПЛА ВСУ

Восемь раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 09:00 2 июня до 09:00 3 июня над Курской областью сбито 164 беспилотника ВСУ различного типа. 167 раз ВСУ применил артиллерию по отселенным районам области и восемь раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

В результате атак в слободе Белой Беловского района Курской области ранены двое мужчин. В селе Малое Солдатское ранения получила женщина. Горела кабина грузового сельхозавтомобиля.

В селе Вышние Деревеньки Льговского района Курской области пострадал мужчина. Был поврежден автомобиль. Все раненые, кроме женщины, были госпитализированы в больницы. В поселке Селекционный Льговского района Курской области сгорела кровля котельной.

В селе Дурово Рыльского района Курской области повреждены забор и беседка частного дома. А в деревне Рыжевка - кровля дома и автомобиль.

В селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области поврежден автомобиль. Погибших за минувшие сутки нет.