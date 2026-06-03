3 июня в Курской области будет до +26

В регионе по прогнозу будет тепло и сухо Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

3 июня день обещает быть переменчивым в плане облачности, но осадки маловероятны. Днем ветер будет переменных направлений до 3-8 метров в секунду.

3 июня днем воздух прогреется до 21-26 градусов. Видимость будет хорошей – от трех до пяти километров.

Состояние радиационной, химической и биологической безопасности в Курской области стабильно, по данным МЧС региона. Естественный радиационный фон в регионе составляет 9-11 мкР/ч, что находится в пределах установленных нормативов (СанПиН 2.6.1.2523-09, безопасный уровень до 50 мкР/ч). Уровень загрязнения воздуха оценивается как умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе на территории Курской области не выявлено. Экологическая обстановка характеризуется как устойчивая.