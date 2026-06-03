В Курске День молодежи отметят в СКК

Программа будет рассчитана на людей разных возрастов Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июня в Спортивно-концертном комплексе Курска пройдет празднование Дня молодежи (0+). В программе - концерт, спортивные и образовательные активности, интерактивные площадки для участников всех возрастов.

В Правительстве региона сообщили, что концерт будет с участием приглашенной звезды и творческих коллективов области. Также здесь пройдут встречи с экспертами, будут организованы тематические пространства, гости смогут узнать о новых возможностях для развития, а также обучения и самореализации. День молодежи в России в этом году пройдет в рамках концепции «Мечта. Гордость. Единство».