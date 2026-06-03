Курянка, зарезавшая сожителя во время празднования Нового года, отправится в колонию на 8 лет

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Промышленным районным судом Курска рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, ударившей ножом своего сожителя.

1 января 2026 года компания знакомых отмечала Новый год в квартире на улице Энгельса. Через некоторое время между сожителями начался конфликт и женщина накинулась на мужчину с ножом.

- Нанесла мужчине удар кухонным ножом в область грудной клетки. Он умер по пути в больницу, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Сама женщина пояснила, что сожитель вел себя агрессивно, оскорблял ее и бил. Курянка не признала вину, настаивая на том, что смертельное ранение было нанесено случайно, так как потерпевший сам наткнулся на нож во время ссоры.

Однако свидетель происшествия утверждал, что женщина во время ссоры взяла кухонный нож, велела сожителю не приближаться к ней, а затем нанесла ему удар.

Суд пришел к выводу, что женщина осознавала опасность своих действий и хотела ранить сожителя, но не желала его смерти. Кроме того, она пыталась оказать потерпевшему помощь.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей придется выплатить матери погибшего и его несовершеннолетнему сыну по 1 млн рублей компенсации морального вреда.