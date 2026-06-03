В Курске на Боевке высадят ивы

Деревья высадят в парке в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории природного парка «Боева дача» в Курске планируют провести озеленение в рамках концепции «От активности в тишину». Как сообщает Правительство региона, Минприроды Курской области и Консорциум озеленителей Курска хотят высадить там ивы. Консорциум предоставит для этих целей сто саженцев.

Сейчас в парке провели подготовительные работы и определили места для высадки деревьев. Минприроды Курской области призывает посетителей Боевки не выдергивать вбитые для разметки колышки.

Ранее стало известно, что в курском парке "Патриот" засохли клены, которые высадили на бетон.