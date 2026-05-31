Курские врачи спасли зрение пациенту с металлическим осколком в глазу

Фото: министерство здравоохранения Курской области.

Курские врачи сохранили зрение пациенту, который получил серьезную травму глаза во время работы с деревом. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что мужчина распиливал листы фанеры и почувствовал легкий удар по левому глазу. Особой боли не было, зрение не упало, поэтому курянин не придал случившемуся значения. Однако к вечеру возник дискомфорт. Через четыре часа пострадавший обратился в кабинет экстренной помощи Курской офтальмологической больницы.

- При осмотре специалисты обнаружили на роговице входное раневое отверстие со спавшимися краями - сквозной прокол. Под ним была видна колобома (отверстие) радужки с рваными краями. Эти два признака указали на самое опасное: внутри глазного яблока находится инородное тело, - пояснили в минздраве.

Компьютерная томография подтвердила, что в глазу застряла металлическая частица. Мужчину экстренно госпитализировали и провели успешную операцию по удалению осколка. Сейчас он проходит послеоперационное лечение.