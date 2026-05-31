75 украинских беспилотников сбили над Курской областью за сутки

75 украинских беспилотников сбили над Курской областью. Статистикой за минувшие сутки поделились в правительстве региона. По данным властей, 64 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атаки в Льговском районе пострадала 62-летняя женщина. Ее доставили в Курскую областную больницу.

В поселке Хомутовка сгорела хозпостройка. Огонь повредил фасад и кровлю частного дома.

В деревне Гирьи Беловского района FPV-дрон ударил по территории недействующей СОШ. В корпусе начальной школы повреждено остекление, кровля.

В Рыльске посекло остекление трех квартир. В поселке Юбилейный Курского района повреждены шесть частных домов. В Курске пострадали автомобиль, крыша и фасад двух домов.