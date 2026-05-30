В Курске упавшие обломки БПЛА повредили крышу дома

Обстановка в регионе остается сложной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

30 мая в городе Рыльске Курской области FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир МКД, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Волонтеры оперативно помогали закрывать тепловой контур. Скоро комиссия оценит повреждения и составит акты, бригады начнут восстановление.

Также 30 мая в результате падения обломков БПЛА в Курске повреждена крыша дома.

А в поселке Юбилейном Курского района повреждено остекление шести частных домов, а также хозяйственная постройка и теплица. Обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее КП сообщила, что под Курском ранена 62-летняя женщина в результате атаки БПЛА ВСУ.