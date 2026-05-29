В Курске мужчина на катере наехал на купальщика

В Курске мировой суд при участии государственного обвинителя Курской транспортной прокуратуры вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем травмирование человека.

- Судоводитель, управляя катером в акватории реки Сейм Курской области, совершил наезд на гражданина, находящегося в воде, - сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Пловец получил тяжелые травмы.

Суд признал курянина виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы.