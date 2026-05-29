В Курской области в аварии погиб водитель иномарки, его пассажир попал в больницу

В Золотухинском районе в аварии погиб мужчина. ДТП произошло днем 28 мая на 1 км автодороги «Курск-Поныри-Будановка-Гремячка».

31-летний водитель автомобиля «Ауди 80» ехал со стороны деревни Гремячка в сторону деревни Будановка. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

- Водитель 1995 года рождения скончался на месте, пассажир 2009 года рождения автомобиля «Ауди 80» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.