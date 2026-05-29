В Курской области осудили молодого человека, прокатившего приятеля на ватрушке, привязанной к машине

Жителя Курской области осудили за ДТП, которое произошло в результате катания на ватрушке, привязанной к машине.

Вечером 5 января 2026 года курянин попросил приятеля прокатить его таким образом. 19-летний молодой человек сел за руль ВАЗ 21121, принадлежащего его другу.

- На проезжей части Медвенского района ватрушку внезапно занесло, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В результате пассажир ватрушки получил серьезные травмы.

В суде пострадавший не имел претензий к товарищу, утверждая, что тот возместил ему ущерб, и просил не наказывать водителя строго.

Сам подсудимый признал вину и раскаялся. Медвенский районный суд приговорил его к штрафу в размере 15 тысяч рублей.