В Курске суд оставил в силе приговор о контрабанде частей катапультного кресла

Осужденный продал три парашютных стабилизирующих системы маркировки «СП-36 серии 2»

В Курске суд подтвердил законность приговора по делу о контрабанде военных комплектующих, предназначавшихся для Украины.

Еще в 2019 году 54-летний мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно продал и передал три парашютные стабилизирующие системы маркировки «СП-36 серии 2». Эти компоненты, являющиеся неотъемлемой частью катапультного кресла военного самолета, были обнаружены таможенниками в багажном отделении автобуса, направлявшегося в Украину. Предметы относятся к оборудованию для военной техники, перемещение которого через границу требует лицензии, пояснили в суде.

Несмотря на непризнание вины, причастность осужденного к преступлению была полностью доказана. Суд первой инстанции признал его виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, назначив наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, у мужчины конфисковано 45 тысяч рублей, полученных преступным путем.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, требуя оправдания. Курский областной суд, уточнив сведения об осужденном как об индивидуальном предпринимателе и учтя смягчающее обстоятельство, не повлиявшее на срок наказания, оставил обвинительный приговор в остальной части без изменения.

Апелляционное определение может быть обжаловано.