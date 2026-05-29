В Курске суд оставил в силе приговор о контрабанде частей катапультного кресла

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Курске суд подтвердил законность приговора по делу о контрабанде военных комплектующих, предназначавшихся для Украины.
Еще в 2019 году 54-летний мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно продал и передал три парашютные стабилизирующие системы маркировки «СП-36 серии 2». Эти компоненты, являющиеся неотъемлемой частью катапультного кресла военного самолета, были обнаружены таможенниками в багажном отделении автобуса, направлявшегося в Украину. Предметы относятся к оборудованию для военной техники, перемещение которого через границу требует лицензии, пояснили в суде.
Несмотря на непризнание вины, причастность осужденного к преступлению была полностью доказана. Суд первой инстанции признал его виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, назначив наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, у мужчины конфисковано 45 тысяч рублей, полученных преступным путем.
Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, требуя оправдания. Курский областной суд, уточнив сведения об осужденном как об индивидуальном предпринимателе и учтя смягчающее обстоятельство, не повлиявшее на срок наказания, оставил обвинительный приговор в остальной части без изменения.
Апелляционное определение может быть обжаловано.