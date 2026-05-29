Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 12:59

Клещи покусали в этом сезоне уже почти 600 курян

Опасные бактерии находят у 17 процентов этих насекомых в Курской области
Ольга ДАНИЛОВА
В этом году куряне реже обращаются с жалобами на укусы клещей

В этом году куряне реже обращаются с жалобами на укусы клещей

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 27 мая в медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратилось уже 586 человек, в том числе 221 ребенок в возрасте до 14 лет. как сообщает Роспотребнадзор региона, это на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда было зарегистрировано 707 обращений, среди них 333 покусанных были дети.

Чаще всего клещи атакуют на придомовых территориях, дачах и в лесах.

В этом сезоне зарегистрировано четыре случая заболевания ИКБ, это столько же, сколько и за тот же период прошлого года. А всего в 2025 году в регионе было зарегистрировано 80 случаев ИКБ.

Клещевой вирусный энцефалит в Курской области не встречается, но клещи являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза, туляремии и лихорадки Западного Нила (ЛЗН).

Патогенные бактерии находят примерно в каждом пятом насекомом. В основном это боррелии.