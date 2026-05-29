В Курске готовят пляжи к открытию сезона

В Курске полным ходом идет подготовка пляжей к открытию купального сезона. Работы включают комплекс мер: от уборки территории до технических проверок. На всех пляжах уже обследовано дно, взяты пробы воды и песка для подтверждения их безопасности, заверили в горадминистрации.

На Ермошкином озере проведено обновление береговой линии: завезен свежий песок, а старый слой разрыхлен. Деревянные настилы и малые архитектурные формы покрашены. Территория обработана от клещей, а в июле запланирована повторная обработка и дополнительное рыхление песка. Траву косят по мере необходимости.

Спасатели будут нести службу ежедневно: в июне и июле – с 11:00 до 21:00, в августе – с 10:00 до 20:00. Патрулирование будет осуществляться как с вышки, так и на лодке. Еженедельно проверяется наличие и комплектность аптечек, а также готовность персонала.

Планируется, что в этом году в Курске будет десять официальных пляжей, а в области - почти три десятка.