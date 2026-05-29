НовостиПроисшествия29 мая 2026 9:50

В Курске участились кражи велосипедов

Жителям города рекомендуют не оставлять транспорт на улице
Ольга ДАНИЛОВА
Этой весной в городе "увели" уже десяток велосипедов

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала весны в Курске совершено свыше десятка краж велосипедов, сообщили в УМВД региона. Так, один из случаев произошел на проспекте Плевицкой. Подозреваемый задержан.

Житель Курска обратился в полицию с заявлением о пропаже велосипеда. По словам хозяина транспорта, он оставил велосипед у входа в подвал многоквартирного дома, предварительно пристегнув его тросиком. Однако это не остановило вора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – жителя Курчатовского района. Следствие полагает, что мужчина поздно ночью заметил велосипед, перекусил трос и скрылся, прикрывая лицо от камер видеонаблюдения.

Несколько дней похищенным он пользовался, а потом бросил его на пустыре. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция рекомендует жителям города использовать надежные замки, пристегивать велосипеды к стационарным конструкциям и, по возможности, хранить их в закрытых помещениях.