В Курске участились кражи велосипедов

С начала весны в Курске совершено свыше десятка краж велосипедов, сообщили в УМВД региона. Так, один из случаев произошел на проспекте Плевицкой. Подозреваемый задержан.

Житель Курска обратился в полицию с заявлением о пропаже велосипеда. По словам хозяина транспорта, он оставил велосипед у входа в подвал многоквартирного дома, предварительно пристегнув его тросиком. Однако это не остановило вора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – жителя Курчатовского района. Следствие полагает, что мужчина поздно ночью заметил велосипед, перекусил трос и скрылся, прикрывая лицо от камер видеонаблюдения.

Несколько дней похищенным он пользовался, а потом бросил его на пустыре. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция рекомендует жителям города использовать надежные замки, пристегивать велосипеды к стационарным конструкциям и, по возможности, хранить их в закрытых помещениях.