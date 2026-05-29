В Курске в Стрелецкой сгорели два дома

29 мая в 00:47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице 1-я Стрелецкая в Курске.

На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ №5, сотрудники полиции, бригады скорой помощи, а также специалисты электросетей и газовой службы.

По данным МЧС региона, возгорание было локализовано в 01:48 и полностью ликвидировано в 01:59.

В результате пожара огнем были охвачены два жилых дома размерами 10х17 метров и 15х8 метров, они повреждены по всей площади. К счастью, пострадавших нет.

Причина и размер ущерба устанавливаются.