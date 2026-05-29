Бывший курский чиновник задержан по делу о взятках

28 мая под стражу взят руководитель департамента Министерства транспорта России, бывший первый заместитель министра транспорта и автодорог Курской области Александр Васильченко, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, чиновника обвиняют в получении взяток во время работы в Курской области.
По версии следствия, речь идет о взяточничестве в связи с реконструкцией сети электротранспорта в Курске. Наряду с чиновником задержаны и другие, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг».