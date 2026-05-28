В Курской области субсидии на оплату ЖКУ получает только один процент семей

В Курской области максимально допустимая доля собственных расходов жителей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22 процента. Только в случае превышения этого порога, семья может рассчитывать на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

По данным Курскстата в первом квартале этого года субсидии от государства на оплату ЖКУ получили пять тысяч курских семей или только каждая сотая семья региона.

Общая сумма, которую поистратило государство на компенсацию расходов за оплату жилого помещения и коммунальных услуг для таких семей в Курской области составила за три месяца этого года 33,8 миллиона рублей.

Как правило, субсидию перечисляют получателю уже после оплаты им всех коммунальных услуг. Среднемесячный размер начисленных субсидий в расчете на одну курскую семью составил 2229 рублей с копейками.