Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 13:31

В ночь на 29 мая в Курской области похолодает до +3

В регионе снова пройдет дождь
Ольга ДАНИЛОВА
Прохладная погода продержится в регионе до конца недели

Прохладная погода продержится в регионе до конца недели

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

29 мая в Курской области ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем они станут кратковременными. Не исключены и грозы в отдельных районах.

Ветер будет дуть с запада: ночью его скорость составит 5-10 метров в секунду, а днем он усилится до 9-14 метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет от 3 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов. Метеорологическая видимость составит от трех до семи километров.

По прогнозу синоптиков до конца этой неделе в Курской области будет прохладно, пройдут дожди.