Суд оштрафовал курянина за подключение к свету в обход счетчика

В Курске суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей за то, что тот пользовался светом без счетчика.

Поводом для разбирательства послужил факт, выявленный сотрудниками «Курских электрических сетей» 19 марта 2026 года. Электроснабжение дома курянина шло в обход установленного прибора учета.

Как пояснили в суде, по статье 7.19 КоАП РФ ответственность наступает за подключение к сетям или использование энергии без разрешения. При этом не имеет значения размер причиненного ущерба, достаточно только самого факта незаконного подключения.

В суде мужчина свою вину не признал. Он сказал, что с 2020 года является собственником этого дома по наследству и пользовался имуществом в том виде, в котором его получил от предыдущего владельца. А сам он не производил самостоятельных подключений.

Тем не менее мировой судья пришел к выводу, что вина курянина доказана в полном объеме. Решение еще может быть обжаловано.