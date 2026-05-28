Руководителем курского исполкома Народного фронта стал историк и многодетный отец

Народный фронт предложил решать проблемы курян с помощью экспертов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске состоялось заседание рештаба Народного фронта, на нем представили нового руководителя исполкома. Им стал Виталий Рязанцев. Рязанцев в 1998 году окончил Курский государственный пединститут с отличием, по образованию он учитель истории. В 2001-м завершил обучение в аспирантуре по специальности «Отечественная история» и получил ученую степень кандидата исторических наук.

В 2008 году Рязанцев окончил РОСИ по специальности «Менеджмент организации». Он награжден медалью «За заслуги перед Курской областью» III степени, имеет звание «Почетный работник сферы образования РФ». Женат, воспитывает троих детей.

Ранее Виталий Рязанцев работал в сфере образования.

На заседании регштаба Народного фронта в Курской области предложили создать в регионе экспертные площади. Предполагается, они помогут решить вопросы, волнующие курян.

Площадки будут работать по ключевым направлениям. Это ЖКХ, строительство, здравоохранение, а также образование и АПК. Эксперты Народного фронта после обсуждения должны будут помогать решению проблем, о которых сообщают куряне.