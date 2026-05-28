В Курске собачники подрались, споря, чей питомец лучше

Железнодорожным отделом полиции УМВД России по Курску завершено расследование уголовного дела против 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По данным дознания, инцидент произошел осенью прошлого года в парке. Во время выгула собак на специально оборудованной площадке между двумя владельцами животных возник конфликт. Потерпевший, выгуливавший лабрадора, высказал мнение о превосходстве своей собаки над другими. Владелец бигля, не согласившись с этим, подошел к мужчине и без объяснения причин нанес ему удар головой в лицо, повредив нос. Последовавшие удары привели к драке, мужчин разняли женщины, которые все это видели.

- Потерпевший обратился за медицинской помощью и в полицию. Допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы, подтвердившие факт причинения легкого вреда здоровью. Уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали инцидент в УМВД региона.