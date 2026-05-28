В Курске таксист попал на удочку мошенников

Неизвестный позвонил мужчине на личный номер и предложил подработку: отвезти девушку до вокзала. После того как водитель получил адрес назначения, звонивший настаивал на немедленной оплате. Для этого, нарушая все правила, он попросил продиктовать секретный код из SMS, якобы для проведения перевода через специальную программу.

Не обратив внимания на предупреждение в сообщении о запрете передачи кода, мужчина озвучил его. Не проверив поступление средств, он отправился по указанному адресу. Однако пассажирки на месте не оказалось, а номер заказчика перестал отвечать.

Попытка войти в банковское приложение оказалась безуспешной. Осознав, что личный кабинет заблокирован, водитель связался с банком. Специалисты сообщили о списании 25 тысяч рублей со счета и попытке оформления кредита. Система безопасности банка, распознав подозрительные действия, заблокировала последнюю операцию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции региона.