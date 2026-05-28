В регионе ремонтируют автодорогу Курск – Касторное

В Щигровском районе стартовал ремонт автодороги Курск – Касторное, ключевого участка опорной сети РФ. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят три отрезка общей протяженностью 6,4 км. Два из них расположены в районном центре, на улицах Лазарева и Маяковского, а третий – на границе Щигровского и Черемисиновского районов, сообщили в Правительстве региона.

Подрядчики уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Далее предстоит ремонт посадочных площадок, съездов, примыканий, стоянок, а также установка искусственных неровностей и водопропускных труб.

В планах также замена светофоров, обустройство современных остановочных комплексов с заездными карманами, установка новых дорожных знаков и нанесение термопластиковой разметки. Параллельно в этом году, будет отремонтирован 9-километровый участок той же трассы в Советском районе.

Всего же до 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Курской области планируется привести в нормативное состояние более 200 километров региональных и межмуниципальных дорог.