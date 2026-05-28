НовостиЭкономика28 мая 2026 7:05

Уровень занятости населения в Курской области составил 62,2 процента

Курскстат представил данные за первый квартал 2026 года
Светлана ВОЛКОВА
Уровень безработицы в регионе составил 1,3 процента

По итогам выборочного обследования рабочей силы в Курской области за первый квартал этого года численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет в среднем составила 559,5 тыс. человек. Это примерно половина населения региона.

Из них 552 тысяч человек - занятые экономической деятельностью и только 7,5 тысяч человек – безработные, которые соответствуют критериям Международной организации труда. То есть они не имеют работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней сразу.

Уровень безработицы в Курской области по данным Курскстата составил 1,3 процента для населения в возрасте 15 лет и старше.

Уровень занятости населения - отношение числа занятого населения к общей численности населения в возрасте старше 15 лет - составил 62,2%.