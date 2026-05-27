Среднемесячная зарплата на курских малых предприятиях составила около 62 тысяч рублей

На 1 апреля 2026 года в Курской области зарегистрировано 28,5 тысяч ИП Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На малых предприятиях в 2025 году в Курской области работали более 50 тысяч человек.

Среднемесячная заработная плата работников таких предприятий, кроме микропредприятий, в регионе в 2025 году составила 61,8 тысячи рублей. Выше, чем в целом по области, она была в организациях профессиональной, научной и техдеятельности - 116,6 тысяч рублей, здравоохранения и соцуслуг (83,3 тысячи рублей), деятельности финансовой и страховой (74,1 тысячи рублей) и в области информации и связи (71,6 тысячи рублей).

Оборот малых организаций Курской области в 2025 году составил более 320 млрд рублей, половина этой суммы пришлась на оборот микропредприятий, сообщает Курскстат.