В преддверии Международного дня защиты детей в Курске прошла контрольная закупка мороженого. Это важный этап традиционного смотра качества продукции. Эксперты отобрали десять образцов пломбира, произведенного как в Курской области, так и в других регионах.

Отобранные образцы были доставлены в специальном холодильнике в Центр гигиены и эпидемиологии Курской области для проведения лабораторных исследований.

- Мы детально изучим жирнокислотный состав мороженого, чтобы убедиться в отсутствии растительных или иных немолочных жиров, – пояснила Наталья Сушко, заместитель директора Центра торговли и услуг Курской области, эксперт по молочной продукции. – Наличие таких добавок означает, что продукт является фальсификатом. Кроме того, в ходе закупки мы проверили соблюдение условий хранения: температура в холодильниках не должна превышать минус 18 градусов.

Итоги смотра качества, организованного Центром торговли и услуг совместно с Министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона, будут подведены 1 июня. Результаты, включая наименования брендов, будут опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также направлены в Роспотребнадзор, производителям и торговым сетям.