В Курской области в 2025 году упало производство скота, птицы и молока

Основные производители скота и птицы на убой – сельскохозяйственные организации

По данным Курскстата в прошлом году в хозяйствах всех категорий произведено 568,5 тысяч тонн скота и птицы в живом весе (85,1 процента к уровню 2024 года), надоено 424,3 тысяч тонн молока (95,5%), произведено 160,7 миллионов штук яиц (95,9%).

Основные производители скота и птицы на убой – это сельскохозяйственные организации. На их долю приходилось 98,6 процента общего объема производства. При этом на личные подсобные хозяйства приходилось 92,5 процента производства яиц и 17,2 процента общего объема производства молока.

В структуре производства скота и птицы на убой 74 процента занимает производство свиней. На долю птицы приходится 22,4 процента общего производства, крупного рогатого скота – 3 процента.