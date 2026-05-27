НовостиПроисшествия27 мая 2026 10:01

Курянка обманула медиков, сказав, что попала в ДТП

Девушку наказали за ложный вызов скорой помощи
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

23-летнюю жительницу Курской области наказали за заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Девушка сообщила медработникам, что в результате ДТП в м. Свобода получила ушибы грудной клетки и голени. Однако, как выяснилось, курянка солгала.

- Она на самом деле участником ДТП не являлась, указанные травмы получила, находясь у себя дома, - пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Девушка в суд не явилась. Мировой судья оштрафовал ее на 1 тысячу рублей.