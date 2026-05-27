В Курске в аварии пострадала 22-летняя девушка

В Курске при столкновении двух иномарок пострадала девушка. Авария зафиксирована вечером 26 мая на проспекте А. Дериглазова.

По данным региональной Госавтоинспекции, «Мерседес С180» под управлением 19-летнего водителя ехал со стороны улицы К. Маркса в направлении проспекта А. Дериглазова. Он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 27-летний мужчина.

- Девушка-пассажир 2004 года рождения автомобиля «Фольксваген Поло» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.