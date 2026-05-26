Курские каратисты привезли медали из Подмосковья

С 22 по 25 мая в Лобне Московской области прошло Первенство Центрального федерального округа по всестилевому каратэ. Сборная команда Курской области состояла из воспитанников Спортивной школы имени Н.И.Солодухина под руководством тренера-преподавателя Виталия Горохова.

Куряне завоевали на соревнованиях по три золотых, серебряных и бронзовых медали, всего девять наград. Сильнейшими в своих категориях были Гончаров Федор (12-13 лет), Рыбникова Яна (14-15 лет) и Петрова Екатерина (14-15 лет), рассказал тренер Виталий Горохов.