НовостиОбщество26 мая 2026 13:01

В Курске планируют отреставрировать Знаменский собор и Архиерейский дом

Объявлены конкурсы на разработку проектной документации
Светлана ВОЛКОВА
Также обновить могут и региональные памятники — «Воскресенская церковь» и «Тускарные ворота»

Минкультуры России объявило конкурсы на разработку проектной документации для четырех курских объектов культурного наследия. Это Знаменский собор и Архиерейский дом, которые являются ОКН федерального значения, а также региональные памятники — «Воскресенская церковь» и «Тускарные ворота».

После подготовки документации планируют приступить к реставрации этих памятников. Кроме того, в ближайшее время на реставрацию еще двух объектов культурного наследия объявлены торги. Это Башня ограды и Здание окружного суда, сообщили в Правительстве региона.