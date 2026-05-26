В Курске открыли "горячую линию" по вопросам защиты прав туристов

С 25 мая по 7 июня Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит бесплатные консультации по вопросам защиты прав туристов. Специалисты помогут разобраться в вопросах качества и безопасности услуг в сфере отдыха и туризма. Вы также сможете получить рекомендации по безопасному пребыванию в жаркую погоду, правильному питанию в поездках, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий.

Получить консультацию можно:

В будние дни: с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

По телефонам в Курске:

8 (4712) 54-08-73

8 (4712) 54-08-69

8 800-300-84-50

Для получения разъяснений по любым вопросам вы также можете круглосуточно обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Центр работает без выходных и доступен на русском и английском языках.