Курянку осудили за убийство сожителя монтировкой

Жуткий случай произошел в Советском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Курской области осуждены за убийство и сокрытие тяжкого преступления. Горшеченский межрайонный следственный отдел собрал достаточные доказательства для вынесения приговора женщине, признанной виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), и мужчине, обвиненному в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

По данным следствия и суда, 4 августа 2025 года в селе Расховец Советского района во время застолья между женщиной и ее 53-летним сожителем произошла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла сожителю не менее трех ударов металлической монтировкой по голове, что привело к его немедленной смерти. На следующий день, чтобы скрыть преступление, осужденные поместили тело погибшего в садовую телегу, вывезли в близлежащее поле и забросали ветками и землей.

Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина оштрафован на сто тысяч рублей, рассказали в суде.